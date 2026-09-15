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Сноб

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Девушки с гитарами сезона лето-2026: тренд Sad Girl Summer

Девушки с гитарами сезона лето-2026: тренд Sad Girl Summer

В своей непостоянной рубрике «Сноб» рассказывает об одном из главных трендов поп-музыки лета-2026 — явлении, которое в Vanity Fair назвали «Летом грустных девушек».

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