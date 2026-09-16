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США готовят встречу глав ИИ-корпораций к приезду лидера КНР — CNN

США готовят встречу глав ИИ-корпораций к приезду лидера КНР — CNN

Проведение встречи с руководителями крупнейших технологических компаний во время возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон рассматривает администрация президента США Дональда Трампа, 16 сентября сообщила CNN.

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