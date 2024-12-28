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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов о 8-м месте «Торпедо»: «Не смотрим на соперников. Надо делать работу честно, результат придет. Что будет в таблице – мы не можем контролировать»

Нижегородский клуб одержал победу над «Барысом» (3:1) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  «Торпедо» занимает 8-е место в таблице Западной конференции, набрав 41 балл в 38 матчах.

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