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« ». «Зенит» в телеграме после поражения «Краснодара» и выхода на первое место

« ». «Зенит» в телеграме после поражения «Краснодара» и выхода на первое место

«Быки» потерпели поражение от «Урала» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ. В результате «Зенит» опередил «Краснодар» и возглавил таблицу чемпионата.

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