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TRENDYMEN

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Великая стена Японии: вдоль океана на 395 километров тянется забор с 5-этажный дом

Великая стена Японии: вдоль океана на 395 километров тянется забор с 5-этажный дом

Вдоль всего северо-восточного побережья Японии тянется колоссальная ограда из сплошного бетона. Высота «Великой стены» сопоставима с 5-этажным домом, сразу за ним расположен живой щит из 9 миллионов деревьев.

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