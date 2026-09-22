Великая стена Японии: вдоль океана на 395 километров тянется забор с 5-этажный дом

Вдоль всего северо-восточного побережья Японии тянется колоссальная ограда из сплошного бетона. Высота «Великой стены» сопоставима с 5-этажным домом, сразу за ним расположен живой щит из 9 миллионов деревьев.
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