Индекс Cryptofear вышел из зоны максимального страха

Crypto Fear & Greed Index сегодня прервал череду снижений, которая продолжается с 10-го августа. Индикатор в падении показывает силу страха, ограниченную нулевой отметкой, рост ограничен отметкой 100 пунктов.
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