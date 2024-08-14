Алаудинов заявил о скором завершении армией РФ блокирования ВСУ в Курской области

Российские силы завершают блокирование украинской армии на территории Курской области. Об этом в среду, 14 августа, заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
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