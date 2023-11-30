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Осокина о паре с Антонышевым: «Я не хотела с ним кататься – мы не подходили друг другу по характеру, по стилю. Будущего у нас не было»

– Вы не сразу нашли себе партнера. Насколько тяжелым был его поиск? – С третьей попытки у меня получилось.

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