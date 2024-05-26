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Военные новости ★ спецоперация

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Воскресного дня ради и после некоторого перерыва в публикациях хочу немного порассуждать на тему, которая волнует меня постоянно.

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