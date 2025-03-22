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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гельмут Марко допустил замену Лоусона: «Есть несколько гонщиков, которые заявляют о себе»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко проанализировал неудачи Лиама Лоусона в новой команде. Пилот стал худшим в квалификации к Гран-при Китая, в то время как новичок «Рейсинг Буллз» Изак Аджар занял седьмую строчку.

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