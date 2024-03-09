В Мичуринске агент турфирмы обманула клиентов на полмиллиона рублей

В Мичуринске в дежурную часть полиции стали поступать заявления по поводу мошенничества. Пять потерпевших сообщили, что обратились в туристическую фирму города по поводу покупки путёвок на курорты России и за рубеж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии