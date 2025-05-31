Во Франции усомнились в желании Макрона признать государство Палестина

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о готовности признать государство Палестина лишь при соблюдении ряда условий показало отсутствие у него желания сделать это, заявила Натали Арто, пресс-секретарь партии «Рабочая борьба» (Lutte Ouvrière), 30 мая передает France Info.