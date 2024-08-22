Россия поддержала Китай в торговой войне с США

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял в доме правительства делегацию из Китая Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Вчера 263 прочитали Власти России подтвердили Китаю свою поддержку на мировом рынке, где диктуют правила игры США.
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