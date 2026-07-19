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Бардаков о том, почему вернулся в КХЛ: «Из-за игрового времени. Не могу позволить себе потерять еще один сезон. Год в НХЛ – это был отличный опыт, но для молодого хоккеиста самое важное – играть»

Форвард Захар Бардаков высказался о своем возвращении в СКА . Прошлый сезон россиянин провел за « Колорадо », набрав 10 (1+9) очков в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ при 7:12 в среднем на льду.

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