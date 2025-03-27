Люди Икс и Локи: Marvel начала съёмки “Мстителей: Судный день” и объявила актёрс...

Люди Икс и Локи: Marvel начала съёмки “Мстителей: Судный день” и объявила актёрский составСтудия Marvel официально запустила съёмочный процесс одного из самых ожидаемых фильмов своей киновселенной – “Мстители: Судный день”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)