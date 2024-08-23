В Липецкой области в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники организовали антинаркотическое мероприятие для отрядов детского лагеря

В рамках Всероссийской акции МВД России «Каникулы с Общественным советом» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области совместно с командой волонтеров Совета лидеров Липецкой области организовали для юных отдыхающих в лагере «Березка» антинаркотическое мероприятие, посвященное ведению здорового образа жизни.