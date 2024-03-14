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Гражданочка

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  • Виктор Белогорцев
    детей рожал не мужик, а тупая сука«Не хочешь обидет...
  • Александр Григоров
    Дура какая то ...больше слов нет«Не хочешь обидет...
  • Ливень
    действительно баба взрослая но дура не научилась пересылать сообщения... например матери)))Мамин сожитель за...

«Мама демонстративно варит себе макароны в ковшике – обиделась на зятя за попреки в том, что мы ее содержим»

«Мама демонстративно варит себе макароны в ковшике – обиделась на зятя за попреки в том, что мы ее содержим»

«Мама демонстративно варит себе макароны в ковшике – обиделась на зятя за попреки в том, что мы ее содержим»— Живем с мужем в трехкомнатной квартире вместе с моей мамой, – рассказывает двадцатишестилетняя Оксана.

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