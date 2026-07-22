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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мама Рублева после его победы на ATP 250 в Баштаде: «Очень хотелось бы видеть его в таком состоянии на турнирах более высокого уровня»

Марина Марьенко, мама Андрея Рублева , прокомментировала его победу на турнире ATP 250 в Баштаде. В финале он обыграл Лучано Дардери (6:4, 6:3).

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