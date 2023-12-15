PNAS: мухи, страдающие ожирением, живут дольше, если находятся на диете

Старые, страдающие ожирением мухи становятся здоровее и живут дольше, если их посадить на диету, сообщают ученые из Университета Коннектикута (University of Connecticut) в своем исследовании, опубликованном в журнале PNAS.
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