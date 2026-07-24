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Экс-премьер РФ призвал включить книги об СВО в школьную программу

Экс-премьер РФ призвал включить книги об СВО в школьную программу

Глава Российского книжного союза Сергей Степашин выступил за возвращение в школьную программу лучших произведений о Великой Отечественной войне и одновременно — за включение в нее современной литературы о специальной военной операции (СВО) .

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