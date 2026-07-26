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Контрафронт

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Германия: Полиция Берлина опознала подозреваемого в протаране автомобиля Christopher Street Day...

Германия: Полиция Берлина опознала подозреваемого в протаране автомобиля Christopher Street Day (CSD) на Ахорнштайге в Тиргартене 25 июля как сторонника исламистов, ранее содержавшегося в детском прикусе.

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