Германия: Полиция Берлина опознала подозреваемого в протаране автомобиля Christopher Street Day (CSD) на Ахорнштайге в Тиргартене 25 июля как сторонника исламистов, ранее содержавшегося в детском прикусе.
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