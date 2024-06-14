«Петербургский дневник» собрал главные события на предстоящую неделю

По версии портала «Культура Петербурга» Тактильная выставка к 225-летию Пушкина «Сказка о царе Салтане» Текст произведения нашел физическое выражение в форме тактильных арт-объектов, что позволяет посетителю «прикоснуться» к сказочной действительности.
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