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Газета.ру

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Бывший замглавы Ростовской области Окунев получил почти ₽2 млрд при махинациях

Бывший замглавы Ростовской области Окунев получил почти ₽2 млрд при махинациях

В отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Владимира Окунева возбудили второе уголовное дело за незаконное обогащение почти на 2 млрд рублей.

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