Си Цзиньпин рассказал о перспективах сотрудничества с Африкой

Политика как она есть

Китай готов совместно с африканскими странами защищать интересы развивающихся стран. Об этом в рамках встречи с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди в Пекине заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.