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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Презентацию Мбаппе в «Реале» посетит Зидан. В клубе рассчитывают, что церемония будет популярнее, чем у Роналду – тогда на «Бернабеу» пришли 85 000 зрителей

На презентации Криштиану Роналду на «Бернабеу» после его перехода из «Манчестер Юнайтед» в 2009 году присутствовало около 85 000 зрителей.

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