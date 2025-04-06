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Царьград

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Тарифы Трампа грозят вину США: импорт под угрозой на $6,6 млрд ежегодно

Тарифы Трампа грозят вину США: импорт под угрозой на $6,6 млрд ежегодно

Президент США Дональд Трамп ввёл "взаимные" пошлины, угрожающие импорту вина на $6,6 млрд в год. Основные потери понесут Франция и Италия.

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