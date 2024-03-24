Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) находятся в состоянии военного психоза, превращая события на Украине в личное дело, что может привести к отправке войск Запада в республику.
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