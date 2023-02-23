Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 075 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Рогозинская
    Столько лет прожил и не знает, что незаменимых нет ?Назаров: «Меня за...
  • Нина Синельникова
    Есть дикое предположение: совесть замучилаНефтяного магната...
  • Генрих
    Очередная "куриная жопка", кем-то возведенная в статус "звезд"... "Светских львиц" уже перебор? Или там другие параме...Оксана Самойлова ...

Денис Дорохов о страхе из-за заячьей губы: «Когда рождались дети, только об этом и думал»

Денис Дорохов о страхе из-за заячьей губы: «Когда рождались дети, только об этом и думал»

Сегодня Денис Дорохов один из самых популярных комиков на российской сцене. Артист востребован на телевидении и в Интернете, а его визитной карточкой стала яркая внешность.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх