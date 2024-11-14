Жозеп Боррель сравнил Дональда Трампа с испанским диктатором Франко

Уходящий в отставку 1 декабря глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель во время слушаний в Европарламенте сравнил избранного президента США Дональда Трампа с испанским диктатором Франсиско Франко.
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