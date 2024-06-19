Вячеслав Ионицэ: "Сейчас  работодатель находится в "плену" у работника"

В последние годы взаимоотношения работодателя и работника в плане оплаты труда очень сильно изменились, и сегодня на фоне дефицита квалифицированной рабочей силы работодатель находится в своеобразном "плену" у работника.
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