Некоторые детали отставки Шойгу: Конец эпохи золотых парашютов или хитрый план Путина

Шойгу сделает из СБ РФ ту же пожарную команду, что и было сделано в МО РФ!👀😜😱👈🤠

Сергей Федотов

Шойгу, человек видный. Сразу его в опалу, в суд, под арест слишком громко, скандально слишком. Повангую😜 - сейчас страсти улягутся, скандал поутихнет, Кужугетыч поболтается на(куда там его сейчас сунули) и поедет он в какую-нибудь таракань, возможно и вправду оленей разводить.