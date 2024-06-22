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Некоторые детали отставки Шойгу: Конец эпохи золотых парашютов или хитрый план Путина

Сегодня 1,2K прочитали Ну что, дорогие друзья, вот и проводили мы Сергея Кожугетовича на почетную пенсию… то есть, простите, на не менее ответственную должность секретаря Совета безопасности.

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Комментарии
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Лев Добрый
Шойгу сделает из СБ РФ ту же пожарную команду, что и было сделано в МО РФ!👀😜😱👈🤠
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15 час.
вс
владимир сергеев
болтовня ни о чём...
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5 час.
Сергей Федотов
Шойгу, человек видный. Сразу его в опалу, в суд, под арест слишком громко, скандально слишком. Повангую😜 - сейчас страсти улягутся, скандал поутихнет, Кужугетыч поболтается на(куда там его сейчас сунули) и поедет он в какую-нибудь таракань, возможно и вправду оленей разводить.
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46 мин.

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