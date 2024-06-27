© vk.com / Алексей ЖивовСегодня 10K прочитали Наш президент предложил Украине и Западу заключить конкретное мирное соглашение.
Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
что вы говорите об ответе его как и всегда. должного ответа не будет. а к миру наверное хватит уже предлагать. это выходит выпрашивать.пусть они предлагают это будет справедливо. а то получается что Россия уже ослабла и просит мира. они так себе и своим кураторам объясняют. Россия выдохлась и еще немножко и мы ее добьем. нужно с ими по другому иначе сожрут.и хватит ждать когда прилетят самолеты и начнут бомбить наше население. сколько еще можно ждать настоящего ответа.. а не гибели людей в большом количестве.пропустили одну ракету а сколько еще их будет и ракет и самолетов.решайте побыстрей пока еще можно что то предпринять.
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