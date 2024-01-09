Зеленского ждет «политическая смерть», считают в Верховной Раде

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский «политически уже умер».
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