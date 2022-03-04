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«Каждый русский — это враг»: Бешеная немка фон дер Ляйен мстит за 9 мая

«Каждый русский — это враг»: Бешеная немка фон дер Ляйен мстит за 9 мая

Немцы опускают воздушный железный занавес, чтобы спасти украинских фашистов от неминуемого разгрома 27 февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все воздушное пространство 27 стран ЕС теперь будет закрыто для нашей страны.

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