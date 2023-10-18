Представлено платье, меняющее узор и цвет по нажатию кнопки

Представлено платье, меняющее узор и цвет по нажатию кнопкиНа конференции Adobe Max американская компания Adobe продемонстрировала несколько новых технологических решений, среди которых меняющее цвет платье.
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