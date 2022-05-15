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Доми – 1-й игрок в истории «Каролины» с дублем в 7-м матче Кубка Стэнли. Ранее он не забивал в плей-офф

Доми – 1-й игрок в истории «Каролины» с дублем в 7-м матче Кубка Стэнли. Ранее он не забивал в плей-офф

Макс Доми – 1-й игрок в истории «Каролины» с дублем в 7-м матче серии Кубка Стэнли. 27-летний нападающий набрал 3 (2+1) очка в игре с «Бостоном» (3:2, 4-3 в серии первого раунда).

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