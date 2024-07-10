Самое долгое дело о бесследной пропаже человека: Мартина Кларка ищут уже 98 лет

Алексей Рэдс

Я составил список всех вариантов исч.зн.в.ния людей без вести: 1. Несч•стный случай. 😲 2. Хал•тность ответственных должностных лиц. 🥱 3. Кр•минал. 😎 4. Военное дело. 🤠 5. Медицинские обстоятельства, то как амн•зия. 😐 6. Добровольный уход из дома. 🥰 7. Добровольный ух•д из жизни. 🙃 8. Экстр•м•льная встреча с фольклорными жителями подземелий, вхождение в подземную страну или гиперудалённый сектор планеты. 🤩 9. Взятие на борт корабля или территорию земной базы уфологической разумной цивилизации. 👽 10. Введение в трансовое состояние сознания энэрго-информационными существами в горах. 🥶 11. Перемещение в параллельный мiр или другое время. 🤖 12. Спонтанное сам•возг•р•ние в труднодоступной местности. 😤 13. Расп•д на элементарные частицы в связи с матричной иллюзией пространства. 😶