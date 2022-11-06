Дачно-огородные радости

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Французские багеты

Французские багеты

Французские багеты, длинные батоны с хрустящей корочкой, любимы всеми.  Очень приятно намазать немного сливочного масла на кусочек еще теплого багета, приготовить чашечку кофе и насладиться прекрасным вкусом и ароматом свежеиспеченного хлеба.

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