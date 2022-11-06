Французские багеты, длинные батоны с хрустящей корочкой, любимы всеми. Очень приятно намазать немного сливочного масла на кусочек еще теплого багета, приготовить чашечку кофе и насладиться прекрасным вкусом и ароматом свежеиспеченного хлеба.