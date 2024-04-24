«Борный» экспорт в Китай бьет исторические рекорды

По итогам первого весеннего месяца поставки оксидов бора и борных кислот из России в КНР перевалили за восемь миллионов долларов, информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие таможенные данные Поднебесной.
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