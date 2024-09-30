Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ученые нашли Корневую систему под Скалой. Гора-Дьявола – Гигантский окаменевший пень? Кто срубил наше Древо Жизни?

Ученые нашли Корневую систему под Скалой. Гора-Дьявола – Гигантский окаменевший пень? Кто срубил наше Древо Жизни?

Башня Дьявола – непростой объект, которому ученые дали посредственное объяснение. Однако недавнее открытие, сделанное при помощи новейших технологий, находится на грани переписывания современной науки и истории.

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