Ученые нашли Корневую систему под Скалой. Гора-Дьявола – Гигантский окаменевший пень? Кто срубил наше Древо Жизни?

Башня Дьявола – непростой объект, которому ученые дали посредственное объяснение. Однако недавнее открытие, сделанное при помощи новейших технологий, находится на грани переписывания современной науки и истории.
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