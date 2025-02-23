Матас Бузелис: «Попытаюсь ворваться в гонку за наградой новичку года. Верю в свои силы»

В последних 10 матчах новичок набирает 12,7 очка и 3,8 подбора в среднем. На счету форварда в игре с «Финиксом» (117:121) 15 очков, 3 подбора, 1 передача, 1 перехват и 1 блок-шот при 5 точных из 10 бросков с игры и 3 из 7 из-за дуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Светлана Журова: «Все идет к тому, что скоро наши спортсмены вернутся на международные соревнования с флагом и без каких-либо ограничений»
- Кревязюк об изменении текста гимна в ответ на слова Трампа: «Он меняется, когда того требует момент. Канада – суверенное государство. У нас своя культура, мы сильны»
- Бивол сделал фото с чемпионскими поясами на фоне флагов России и Киргизии
Свежие комментарии