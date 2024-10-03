В истории России 4 октября был во многом связан с космонавтикой Наталия КозинченкоРубрика «День в истории» представляет собой значимый раздел, всегда вызывающий интерес у широкой аудитории, поскольку историческое наследие России полно разнообразных событий.
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