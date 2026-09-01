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"Не страшно, но есть нюансы". Эксперт оценила плюсы и минусы введения цифрового рубля

"Не страшно, но есть нюансы". Эксперт оценила плюсы и минусы введения цифрового рубля

Финансовый консультант рассказала amic.ru, что меняет новое платежное средство в жизни людей и чего следует опасаться Введение цифрового рубля может снизить зависимость граждан от условий финансовых операций различных банков, если гражданин выберет это платежное средство.

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