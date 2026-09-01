"Не страшно, но есть нюансы". Эксперт оценила плюсы и минусы введения цифрового рубля

Финансовый консультант рассказала amic.ru, что меняет новое платежное средство в жизни людей и чего следует опасаться Введение цифрового рубля может снизить зависимость граждан от условий финансовых операций различных банков, если гражданин выберет это платежное средство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Политик, телемаг,...
- Выяснилось, как п...
- К Новому году кра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым