Исполняющим обязанности главы Кемерова будет назначен первый заместитель мэра Дмитрий Анисимов

Подавший в отставку в связи с переходом на должность председателя правительства Кузбасса действующий глава правительства Илья Середюк сообщил, что исполняющим обязанности главы города Кемерова будет назначен его первый заместитель Дмитрий Анисимов.
Подавший в отставку в связи с переходом на должность председателя правительства Кузбасса действующий глава правительства Илья Середюк сообщил, что исполняющим обязанности главы города Кемерова будет назначен его первый заместитель Дмитрий Анисимов.
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