Популярные статьи

Свежие комментарии

Исполняющим обязанности главы Кемерова будет назначен первый заместитель мэра Дмитрий Анисимов

Исполняющим обязанности главы Кемерова будет назначен первый заместитель мэра Дмитрий Анисимов

Подавший в отставку в связи с переходом на должность председателя правительства Кузбасса действующий глава правительства Илья Середюк сообщил, что исполняющим обязанности главы города Кемерова будет назначен его первый заместитель Дмитрий Анисимов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх