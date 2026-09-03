В Рязанской области 17-летний подросток устроил теракт на железной дороге

По данным следствия, 27 августа несовершеннолетний, получая угрозы от куратора, на одном из перегонов железнодорожных станций поджег батарейный шкаф, предназначенный для размещения аккумуляторов резервного питания.
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