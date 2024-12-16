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Хинштейн посоветовал комментирующим работу ВС РФ чиновникам надеть погоны

Хинштейн посоветовал комментирующим работу ВС РФ чиновникам надеть погоны

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства заявил, что чиновникам, которые стремятся представить себя «военными стратегами» в обсуждении действий Вооруженных сил России, следует «надеть погоны».

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