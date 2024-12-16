Хинштейн посоветовал комментирующим работу ВС РФ чиновникам надеть погоны

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства заявил, что чиновникам, которые стремятся представить себя «военными стратегами» в обсуждении действий Вооруженных сил России, следует «надеть погоны».
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