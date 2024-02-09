Путин: освобождение журналиста Гершковича возможно при встречном движении США

Президент России Владимир Путин, комментируя возможность обмена корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону связал его обмен с "патриотическим убийством" в Германии.
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