Украинцев возмутил внешний вид делегации на переговорах с Уиткоффом и Кушнером

В Киеве прошли переговоры украинской делегации с американскими представителями во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
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