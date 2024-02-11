В Минэкономразвития заявили о необходимости ввести в России плату за углерод

Европейский налог на углеродные выбросы для импортеров будет влиять и на Россию через дружественные страны, поэтому ей необходимо создать свою систему платы за углерод, чтобы налоги на декарбонизацию оставались внутри страны, заявил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.
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