В Минэкономразвития заявили о необходимости ввести в России плату за углерод

Европейский налог на углеродные выбросы для импортеров будет влиять и на Россию через дружественные страны, поэтому ей необходимо создать свою систему платы за углерод, чтобы налоги на декарбонизацию оставались внутри страны, заявил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.