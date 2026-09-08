Депутат Хамоян: Армения не вступит в ЕС в ближайшие 20 лет

Агнесса Хамоян из блока "Армения" заявила, что страна не станет членом ЕС в ближайшие 20 лет. Вопреки надеждам премьера Николы Пашиняна на визовую либерализацию с ЕС к 2029 году, Еврокомиссия не подтвердила эти планы.